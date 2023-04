Alla guida di una Porsche a 21 anni, non si ferma al posto di blocco: era appena evasa dai domiciliari Una giovane di 21 anni è stata arrestata dai carabinieri nella provincia di Caserta: doveva trovarsi agli arresti domiciliari, ma invece era a bordo di un’auto di lusso a 30 chilometri da casa.

A cura di Valerio Papadia

Era alla guida di una Porsche a soli 21 anni e, alla vista di un posto di blocco dei carabinieri, non si è fermata e si è data alla fuga: protagonista una giovane donna, che è stata arrestata nella provincia di Caserta dai militari dell'Arma quando questi hanno scoperto che la 21enne, in realtà, non avrebbe potuto proprio trovarsi su quell'auto, dal momento che era detenuta agli arresti domiciliari.

La 21enne, originaria della provincia di Bari, era agli arresti domiciliari a Castel Volturno, nel Casertano. I carabinieri della Sezione Operativa della compagnia di Marcianise, impegnati in un servizio di controllo del territorio, si sono imbattuti però nella giovane a 30 chilometri da casa, in via Martiri Atellani, nel Comune di Sant'Arpino: la 21enne, come detto, era alla guida di un'auto di lusso, una Porsche.

Alla vista dei militari dell'Arma, che le intimavano l'alt, la giovane donna ha accelerato e si è data alla fuga, facendo temporaneamente perdere le sue tracce. I carabinieri si sono però recati a Castel Volturno, nell'abitazione presso la quale la 21enne doveva scontare i domiciliari, e lì l'hanno trovata: la 21enne è stata dunque arrestata per evasione e sottoposta nuovamente agli arresti domiciliari.