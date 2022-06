Aliscafo sbanda e va a sbattere sugli scogli di Mergellina: paura tra i bagnanti Un aliscafo è finito contro gli scogli del Lungomare di Mergellina, a Napoli. Paura tra i bagnanti, le immagini riprese dai passanti sulla terraferma.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Momenti di paura a Napoli, nei pressi del Lungomare di Mergellina, dove un aliscafo che si trovava nel golfo partenopeo ha improvvisamente sbandato andando a finire contro la scogliera. Paura tra i bagnanti presenti, che hanno assistito alla scena così come i residenti e diversi turisti che stavano passeggiando su lungomare napoletano. Tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza per i presenti, che sono riusciti a mettersi in salvo. Più complicata la situazione dell'aliscafo andato a finire contro gli scogli. Ancora tutta da accertare la dinamica: non è escluso un guasto che possa aver causato l'incidente, ma nessuna pista è al momento esclusa.

In tanti hanno ripreso le immagini dalla terraferma: immagini in cui si vede l'aliscafo sbandare e poi finire contro la scogliera di Mergellina, da sempre ritrovo per tantissimi bagnanti soprattutto d'estate, anche perché non troppo distante dalla spiaggia che si trova dalla Rotonda Diaz, nonché facilmente raggiungibile dal Lungomare spesso. Non è la prima volta che accade un evento del genere: "È il secondo episodio simile che avviene negli ultimi 2 anni. Poteva essere una tragedia", ha spiegato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi in Campania, che ha pubblicato uno dei video girati dai passanti con le immagini dello schianto. Forze dell'ordine adesso che cercheranno di chiarire le circostanze che hanno portato all'impatto: il mare, infatti, non era agitato e tutto lascia dunque credere che possa essersi trattato di un'avaria che ha portato alla collisione. Ma solo gli accertamenti tecnici potranno dissipare il dubbio.