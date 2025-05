video suggerito

Alessio Tucci è uscito con gli amici dopo aver ucciso Martina Carbonaro: “Ha chiesto alla madre di lavare i jeans” Questa mattina l’interrogatorio in carcere di Alessio Tucci, il 18enne reo confesso del femminicidio di Martina Carbonaro, 14 anni. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

967 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Femminicidio di Martina Carbonaro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Ha nascosto la maglietta ai genitori, ha chiesto alla madre di lavargli i pantaloni, poi è uscito". Così l'avvocato Mario Mangazzo, legale di Alessio Tucci, il 18enne reo confesso dell'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne sua ex fidanzata, avvenuto ad Afragola. Tucci ha parlato questa mattina davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, durante l'udienza di convalida del fermo che si è tenuta nel carcere di Poggioreale dove è rinchiuso da due giorni, fornendo nuovi dettagli della tragica notte nella quale ha perso la vita Martina Carbonaro, ennesima vittima di femminicidio in Italia.

Il racconto davanti agli inquirenti

"Non ha detto nulla a nessuno, ha raccontato che aveva paura. Aveva il terrore di dire questa cosa", ha spiegato ancora l'avvocato Mangazzo, "perché ovviamente temeva la reazione della sua famiglia e della famiglia di Martina. È stato un po' coinvolto nelle ricerche e poi non ha detto nulla a nessuno. Dopo il ritrovamento", ha aggiunto ancora Mangazzo, "è stato interrogato ed alle due di notte ha confessato. Oggi ha reso una dichiarazione ancora più esaustiva". L'avvocato ha anche riferito che il giovane ha raccontato agli inquirenti che sia lui che la ragazza fossero gelosi l'uno dell'altra, mentre sulla cancellazione delle chat dal telefonino ha spiegato che si tratterebbe di "una sua abitudine", dovuta al fatto che la memoria del cellulare diventava troppo piena. Sulla possibilità di richiedere una perizia psichiatrica, il legale di Tucci ha risposto che si tratta di "una valutazione rispetto alla quale stiamo facendo una riflessione ulteriore". Il giovane, che deve rispondere di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere, ha inoltre raccontato agli inquirenti di averla colpita dopo che la ragazza aveva rifiutato un suo abbraccio.

Alessio Tucci resta in carcere

In tarda mattinata, l'udienza di convalida del fermo ha confermato la misura cautelare del carcere per il giovane, che dunque resta a Poggioreale. Reo confesso, Alessio Tucci è accusato di omicidio pluriaggravato ed occultamento di cadavere, dopo il ritrovamento del corpo dell'ex fidanzata Martina Carbonaro, 14 anni, uccisa nella notte tra il 26 ed il 27 maggio, poche ore dopo la sua scomparsa.