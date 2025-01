video suggerito

Alessandro Siani in visita ai bimbi ricoverati al Nuovo Policlinico di Napoli Visita dell’attore napoletano del nosocomio partenopeo: “Appena l’ho saputo, mi ha fatto enormemente piacere esserci”, ha spiegato ai cronisti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Alessandro Siani ha visitato i piccoli pazienti della chirurgia pediatrica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, diretta dal professor Ciro Esposito, visitando poi anche il reparto e portando un sorriso ai bimbi ricoverati nell'ospedale partenopeo. "Appena l'ho saputo, mi ha fatto enormemente piacere esserci", ha commentato ai cronisti presenti l'attore partenopeo, che poi ha portato anche qualche regalo per i bimbi.

Una visita che si è estesa anche alle sale vere e proprie di chirurgia pediatrica: quelle dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, infatti, sono l'unico centro di riferimento in Campania per la chirurgia laparoscopica e robotica pediatrica, nonché, da qualche anno, anche centro di riferimento europeo di chirurgia mini-invasiva e robotica, dove si volgono oltre 1.500 interventi l'anno, più della metà con tecniche mini-invasive, robotiche, laser o endourologiche.

"Attraverso i monitor l'équipe, da qualsiasi punto della sala ed in qualsiasi momento, può accedere alle informazioni sanitarie del paziente, compresi referti e radiografie", ha spiegato il direttore Ciro Esposito, "ed in questo modo riduciamo al minimo incidenti e complicanze. Inoltre, durante complessi interventi chirurgici ricostruttivi ed oncologici, e grazie a questa tecnologia, possiamo far seguire i nostri interventi ad altri centri, altri chirurghi in qualsiasi parte del mondo. Abbiamo anche la possibilità inviare immagini e video in tempo reale all'interno o all'esterno dell'ospedale per chiedere un parere o confrontarci con altri chirurgi", ha spiegato ancora il dottor Esposito.