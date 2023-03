Aldo Mambro morto a 32 anni, indagine per omicidio colposo: era in ospedale per un mal di schiena Giovedì l’autopsia su Aldo Mambro, il 32enne morto all’ospedale di Caserta dopo 3 giorni di ricovero; al Pronto Soccorso era arrivato per un mal di schiena.

A cura di Nico Falco

Giovedì 30 marzo verrà conferito l'incarico per l'autopsia sul corpo di Aldo Mambro, il 32enne del Frusinate deceduto il 24 marzo scorso nell'ospedale di Caserta, dove era stato ricoverato tre giorni prima per un dolore alla schiena. Dell'esame, che probabilmente verrà effettuato nella stessa giornata, si occuperà il medico legale Antonio Palmieri. Sulla morte il sostituto della Procura di Santa Maria Capua Vetere Nicola Camerlengo ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per ora contro ignoti.

Le indagini erano partite a seguito della denuncia sporta dalla famiglia presso la stazione dei carabinieri di Rocca d'Evandro, paesino del Casertano al confine con la provincia di Frosinone, dove Aldo viveva con padre, madre e i tre fratelli; i familiari si sono affidati allo Studio3A – Valore Spa, società specializzata nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini.

Stando a quanto dichiarato in sede di denuncia, lunedì 20 marzo Aldo aveva cominciato ad accusare forti dolori alla schiena. Quella sera aveva applicato dei cerotti medicali, che però non avevano fatto effetto. Il giorno successivo, prosegue la denuncia della famiglia, era stato contattato il medico di base, che senza visitarlo avrebbe prescritto una terapia di analgesici e antinfiammatori. Nella stessa giornata, già sofferente di obesità e ormai impossibilitato anche ad alzarsi, Mambro aveva contattato il suo medico di fiducia, che dopo averlo visitato aveva consigliato il ricovero in ospedale.

Il 31enne era stato quindi portato dal 118 all'Ospedale di Caserta, dove è rimasto in Pronto Soccorso fino al giorno successivo, quando è stato trasferito in Neurologia; la Tac e la risonanza magnetica non avrebbero rilevato particolari problemi. Venerdì mattina, poco prima delle 8, Aldo ha contattato i familiari dicendo di sentirsi molto meglio ma poco dopo è deceduto per arresto cardiaco.