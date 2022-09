Albero cade su un’auto, dopo due giorni è ancora là: “Nessuno sa chi deve intervenire” L’albero caduto domenica mattina su un’automobile a via Marina è ancora là. Il proprietario: “Nessuno interviene, si scaricano le responsabilità tra loro”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L’albero che ha colpito un’automobile su via Marina a Napoli. Foto Francesco Emilio Borrelli / Facebook

Dopo il danno, la beffa: l'albero che ha colpito un'automobile su via Marina a Napoli è ancora lì, con la vettura intrappolata. Nessuno lo ha ancora rimosso a causa, spiega il proprietario, di un rimpallo di responsabilità. E così dopo quasi due giorni la vettura è ancora ferma a lato della carreggiata, con l'albero abbattuto dal maltempo ancora in bella vista e la vettura solo "coperta" da un telo di plastica nella parte posteriore, per evitare che nuove piogge portino l'abitacolo ad allagarsi.

"Continuo ping pong tra responsabilità, e la mia auto è ancora là"

A raccontare la vicenda è stato il proprietario, che ha spiegato: "La mia auto è ancora sotto l’albero perché c’è un continuo ping pong tra vigili del fuoco, polizia locale e protezione civile su chi lo debba rimuovere". L'albero era caduto domenica mattina all'incrocio tra via Marina e via Cataria: il proprietario ha fatto l'amara scoperta appena uscito dal lavoro. Nonostante le segnalazioni però, nessuno ha ancora provveduto a rimuovere l'albero e "liberare" la vettura, che nel frattempo è ancora lì, in bella mostra, seppur "transennata".

Borrelli: "Incredibile come si riesca a perdere tempo"

"Abbiamo richiesto interventi rapidi per rimuovere l’albero crollato e liberare l’auto del cittadino", ha commentato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi che ha riportato anche lo sfogo del proprietario dell'automobile, "incredibile come si riesca a perdere tempo in ogni situazione e a rimpallare le responsabilità. Un altro albero caduto, prima o poi assisteremo a una tragedia mentre noi lanciamo l’allarme da anni. Serve manutenzione costante", ha concluso il consigliere del Sole che Ride.