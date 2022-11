Al Vomero il primo furto (tentato) di un albero di Natale: denunciati 6 minorenni e un 22enne Il tentato furto è avvenuto nella serata di ieri in via Morghen, nel cuore del quartiere collinare: i 7 sono stati individuati e denunciati dai carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

L’intervento dei carabinieri e del 118 in via Morghen

Forse in anticipo sui tempi, si è aperta la stagione dei furti degli alberi di Natale a Napoli. Il primo furto, non riuscito questa volta, è stato commesso nella serata di ieri, venerdì 18 novembre, ai danni di un fioraio al Vomero, quartiere collinare della città. In via Morghen, nel cuore del quartiere, ieri sera si è creato parecchio trambusto, vista la presenza dei carabinieri e di un'ambulanza, ma fino a qualche minuto fa non era ancora chiaro cosa fosse successo: questa mattina, poi, i militari hanno chiarito la situazione, rendendo noto il furto dell'albero di Natale ma anche l'individuazione e la denuncia di 6 minorenni e di un 22enne, ritenuti gli autori.

Il gruppo ha aggredito il fioraio e sua moglie per rubare l'albero

I sei minori e il 22enne sono entrati nel fioraio e hanno minacciato il titolare, un uomo di 64 anni, che in quel momento si trovava insieme alla moglie, di due anni più giovane e a un amico di famiglia, un 60enne: vogliono quell'albero di Natale in esposizione. Il 64enne cerca di allontanarli e così il gruppo aggredisce i tre: ad avere la peggio il 60enne amico di famiglia, che ha ricevuto un pugno sul setto nasale. Il gruppo, dopo aver tentato senza riuscirci di agguantare l'abete natalizio, fugge seminando il panico nel quartiere.

Le indagini e la denuncia dei 7 ragazzi

In quel momento, in via Morghen, sta transitando una gazzella dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, che subito blocca il primo ragazzo, un 15enne. Pochi minuti dopo, i militari dell'Arma individuano anche gli altri componenti, sulle scale della Pedamentina di San Martino: un 22enne e altri 5 minori (un 16enne, due 15enni e due 14enni): sono tutti studenti e incensurati e sono stati denunciati per tentata rapina in concorso e lesione personale colposa aggravata.

Intanto, in via Morghen è intervenuta un'ambulanza del 118 per prestare soccorso ai tre feriti: soltanto il 60enne è stato trasferito all'ospedale del Mare per le cure del caso e poi dimesso.

Perché a Napoli rubano gli alberi di Natale

C'è un motivo, purtroppo, per cui a Napoli gli alberi di Natale fanno così gola e perché, quasi sempre, i ladri sono gruppi di ragazzini. Si tratta di una sorta di sfida tra gruppetti "rivali" dei diversi quartieri della città, soprattutto quelli più popolari, a rubare l'albero più grande per poi darlo alle fiamme, insieme ad altro legname accatastato nelle settimane precedenti, durante il cosiddetto "Cippo di Sant'Antonio", falò tradizionale che si tiene in svariati quartieri la sera del 17 gennaio.