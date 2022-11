Tentata rapina a un fioraio al Vomero, carabinieri e ambulanza sul posto Caos al Vomero per un raid ai danni di un fioraio di via Morghen: sul posto carabinieri e 118, ci sarebbero dei fermati la cui posizione è al vaglio.

A cura di Redazione Napoli

Caos in via Morghen, nel cuore del Vomero, nella zona collinare di Napoli, in seguito ad un raid ai danni del negozio di fiori che si trova accanto alle scalinate di via Scarlatti avvenuto poco dopo le 20 di oggi, 18 novembre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118, numerose le persone che si sono accalcate in strada. La dinamica non è stata ancora del tutto ricostruita.

A quanto apprende Fanpage.it, diverse persone avrebbero fatto irruzione nell'esercizio commerciale, non è chiaro se abbiano tentato di portare via un albero di natale (sarebbe il primo caso dell'anno) o se abbiano tentato di rapinare il titolare. I militari sono intervenuti in pochi istanti, ci sarebbero dei fermati la cui posizione è attualmente al vaglio.

Articolo in aggiornamento