Al Vomero c’è un problema (grosso) con gli alberi: se n’è spezzato un altro in piazza Quattro Giornate

Il grosso ramo caduto in piazza Quattro Giornate

Se mettiamo uno in fila all'altro i cedimenti, totali o parziali degli alberi tra Vomero e Arenella, abbiamo un risultato sconfortante. Piazza Quattro Giornate è una delle zone più verdi dell'area collinare. È all'ombra dello stadio "Collana", ha una «area sgambettamento» per cani; fino a un anno fa lì si teneva anche il mercatino di Coldiretti, poi spostato in piazza Immacolata per oscure ragioni. Oggi nella zona è uno stillicidio dal punto di vista degli alberi: rami spezzati, cedimenti strutturali, all'interno dell"area verde e sui marciapiedi. Più volte Polizia Locale e vigili del fuoco sono dovuti intervenire per caduta alberi o rami spezzati. In questo caso non sappiamo se si tratta di un atto vandalico o di un cedimento strutturale.

L'ultima oggi, venerdì 5 settembre, come documenta la foto dell'attivista e artista Ruben D'Agostino, vomerese e fortemente critico con la Municipalità retta da Clementina Cozzolino (Pd): «Oltre i proclami politici, manca una vera e propria azione risolutiva, incominciando dal censimento delle assenze arboree del quartiere, fino alla programmazione delle potature delle stesse. Il tutto condito dalla speranza che non accada nulla di grave nell'attesa che cada il prossimo ramo. In Municipalità abbiamo addirittura sia l'assessore al Verde che una vice presidente con delega al Verde. Ad oggi vorrei sapere cosa si è fatto in termini di programmazione e gestione su questo tema».

Il cedimento in piazza degli Artisti

Nei giorni scorsi in almeno due occasioni la grossa Fitolacca di piazza degli Artisti ha perso rami che si sono riversati ovviamente sulla carreggiata bloccando il traffico. Anche in quel caso accuse alla Municipalità e al Comune (l'assessore competente è Vincenzo Santagada) di scarsa attenzione al già carente verde cittadino.