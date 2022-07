Al via il Meeting del mare, quest’anno in Cilento protagonisti Nu Genea, Tananai e Willie Peyote Torna il Meeting del Mare di Marina di Camerota che quest’anno vedrà protagonisti i Nu Genea, Tananai e Willie Peyote.

A cura di Redazione Napoli

Tananai (Lapresse)

Torna il Meeting del Mare, arrivato alla sua XXVI edizione che si terrà dal 21 al 23 luglio. Si parte giovedì 21, come sempre a Marina di Camerota, con i Nu Genea, che in Cilento presentano il loro ultimo album "Bar Mediterraneo". Un inizio che si sposa alla perfezione con quello che è il tema di questa edizione, ovvero "Confine", fil rouge di un Festival che sposta il palco ancora una volta. Dopo che gli ultimi anni, a causa delle regole pandemiche, il festival si era svolto sulla terrazza del porto di Camerota questa volta il Meeting – organizzato sempre da don Gianni Citro – torna per la seconda volta nella sua storia alla Baia di Lentiscelle.

La prima serata, quella del 21 luglio è a ingresso gratuito e vedrà i Nu Genea, la band formata da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, esibirsi con la formazione al completo, portando al pubblico il meglio dei loro album, "Nuova Napoli£ e l'ultimo "Bar Mediterraneo", pubblicato lo scorso 13 maggio e da cui sono stati tratti singoli come "Marechià", "Tienatè" e l'ultimo "Praja Magia", pubblicato la settimana scorsa. Il concerto sarà aperto dagli Studio Murena, band composta da 6 musicisti che fondono in un prodotto di alta qualità le sonorità jazz a quelle funk, fusion, rock ad un conscious rap.

La seconda serata, quella del 22 luglio prevede un biglietto di 15 euro e vedrà esibirsi Tananai, il giovane cantautore milanese che è esploso definitivamente durante l'ultima edizione del Festival di Sanremo, dove si è classificato ultimo con "Sesso occasionale" sfruttando, però, al meglio quell'esperienza. Da lì, infatti, non solo è tornato in classifica Baby Goddamn" e ma ha collaborato con Fedez e Mara Sattei ne "La dolce vita", tormentone dell'estate 2022. L'ultima serata, quella del 23 luglio – biglietto sempre 15 euro – vedrà protagonista il rapper piemontese Willie Peyote, uno dei migliori artisti del genere in Italia. Il rapper porta in Cilento anche il suo ultimo album "Pornostalgia", un raconto nato durante la pandemia che ha portato Peyote a rinnovarsi nella scrittura senza mai perdere le caratteristiche che lo hanno portato a essere uno dei rapper più apprezzati del Paese. L'apertura è degli All Done.

Il Meeting, inoltre, si è sempre caratterizzato per l'attenzione verso gli artisti più giovani e anche quest'anno sui palchi saliranno tanti giovani cantanti. Si inizia il 21 luglio con Danny Moraly, Avec-Moi, Veronicäa, Gabs, Joseph Bruno, Flora, Tristan Roma, Luca Fol e Ilaria, il 22 luglio toccherà a Nico Di Lascio, Bagheera, Rossella Monaco, Tomh, Dangio, Jenic, Manicas, I Dolori del Giovane Walter, Iosonorama, Feeda, Noja x DatPop, Ganoona, Yosh Whale, Il Conte Biagio e Manuela Accardi, mentre nella giornata conclusiva si esibiranno Jeordie, Mico Argirò, Addolorata, Amalinse, Trequattronovetrentatre, Segni Distintivi, Men in The Box, Cabrini, Nuvole e Lambrusco.