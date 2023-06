Al Teatro San Carlo un minuto di silenzio per Silvio Berlusconi, ma il pubblico fischia e si ribella In occasione del lutto nazionale per la morte di Silvio Berlusconi, dal palco del Teatro San Carlo di Napoli è stato chiesto un minuto di raccoglimento: la platea, però, si è ribellata, contestando la decisione.

A cura di Valerio Papadia

Come in vita così in morte, Silvio Berlusconi ha diviso l'opinione pubblica di questa nazione. Se ieri, 14 giugno, centinaia di migliaia di persone hanno affollato piazza Duomo a Milano in occasione dei funerali di Stato, in tanti hanno contestato la decisione del Governo di proclamare il lutto nazionale dopo la scomparsa dell'ex presidente del Consiglio, deceduto all'età di 86 anni lo scorso 13 giugno. Anche al Teatro San Carlo di Napoli, nella serata di ieri, è andata in scena una piccola contestazione, quando dal palco è stato chiesto di osservare un minuto di raccoglimento in memoria del leader di Forza Italia.

Berlusconi fischiato dalla platea del Teatro San Carlo

In un video girato da qualcuno dietro le quinte del teatro lirico partenopeo, e poi diffuso su Twitter, si sente una donna dal palco rivolgersi al pubblico: "In questa giornata di lutto nazionale, esprimiamo il nostro cordoglio per la scomparsa del dottor Silvio Berlusconi, protagonista di lunghe stagioni della politica italiana". La donna, però, non fa in tempo a terminare la frase: il pubblico del San Carlo rumoreggia, poi fischia, contestando apertamente la commemorazione di Berlusconi.

L'ipotesi: intitolare una piazza a Napoli a Silvio Berlusconi

Eppure, Berlusconi non ha mai nascosto il suo amore per Napoli, ricambiato da una parte della cittadinanza. A tal punto che Salvatore Guangi, consigliere comunale di Forza Italia, ha proposto che a Silvio Berlusconi venga intitolata una piazza della città, tra i quartieri di Chiaia e Posillipo.