Al Rione Traiano trovate dosi di cocaina rosa: la “tusi” costa 400 euro al grammo: è la droga dei ricchi Sequestrata nel Rione Traiano di Napoli la “cocaina rosa”, conosciuta anche come tosi: è la droga dei ricchi a 400 euro al grammo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La cocaina rosa "arriva" a Napoli. La droga dei ricchi, così chiamata per il suo elevato prezzo (circa 400 euro al grammo), è stata trovata e sequestrata in un muro perimetrale che delimita un complesso residenziale di via Catone: 11 i grammi ritrovati e posti sotto sequestro, assieme a 337 grammi di hashish, 300 grammi di marijuana ed 84 grammi di cocaina, tutti ritrovati in una busta dai Carabinieri di Bagnoli durante un servizio a lungo raggio. Indagini in corso da parte dei carabinieri del nucleo operativo per cercare di trovare i responsabili. L'arrivo della cocaina rosa sui mercati di stupefacenti napoletani delinea così l'espansione della droga originaria della Colombia e che negli ultimi anni ha iniziato ad espandersi anche in Europa.

Che cos'è la cocaina rosa, la droga dei ricchi

La cocaina rosa è conosciuta per lo più con il nome di tusi, dalla pronuncia inglese di "2C" (dal nome della molecola sintetizzata negli anni Settanta per uso terapeutico, che però non sempre è presente nella "cocaina rosa" vera e propria), è una sostanza sintetica composta da ketamina ed ecstasy, spesso tagliate con la caffeina. Banalmente, la cocaina rosa pur chiamandosi così non contiene affatto cocaina: il suo colore rosa è dovuto ad una tinta alimentare che viene aggiunta proprio per distinguerla da altre droghe in polvere bianche. Nata in Colombia nel 2010, al suo interno può contenere anche benzodiazepine, metanfetamina e catinoni sintetici e fentanyl. Di fatto, come effetti combina quelli sedativi e psichedelici tipici della ketamina con gli stimoli che invece l'ecstasy e la caffeina rilasciano nel consumatore. Ma proprio per l'elevato numero di sostanze presenti, è una droga "per ricchi": costa circa 400 euro al grammo e negli ultimi anni ha iniziato a diffondersi anche in Europa dal Sud America.