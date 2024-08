video suggerito

Al Rione Traiano si spara di giorno e tra le case: auto crivellata di proiettili in mattinata Raid intimidatorio in via Lattanzio, Napoli Ovest, distrutta una Fiat Panda. Indaga la Squadra Mobile della Questura di Napoli.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Gli spari che rimbombano tra i palazzi, poi un motore che sale di giri e si allontana. Quello che rimane è un'automobile crivellata di proiettili: almeno sette, quanti i bossoli trovati a terra. Succede al Rione Traiano, tra le roccaforti della droga della periferia napoletana, il raid è andato in scena in pieno giorno nonostante le abitazioni fossero a pochi metri. L'allarme questa mattina, 6 agosto, intorno alle 11, con una segnalazione alla Polizia: c'era stata una sparatoria.

Quando i poliziotti del commissariato San Paolo sono arrivati sul posto, in via Lattanzio, hanno appurato che l'obiettivo era una Fiat Panda parcheggiata lungo il marciapiede. Al momento degli spari l'automobile era vuota, non risultano feriti e hanno dato esito negativo anche i controlli negli ospedali che, da prassi, vengono effettuati per circostanze del genere.

Al momento non si esclude nessuna pista, dall'intimidazione per motivi personali, seppur maturata in contesti ovviamente criminali, a quella che porta direttamente al mondo della droga. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della Questura di Napoli. Accertamenti sono in corso per risalire all'utilizzatore della Panda che, da quanto si apprende, risulta intestata ad una società di autonoleggio.