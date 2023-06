Al Porto di Pozzuoli acqua e tende ai malati di cancro che arrivano da Ischia e Procida per curarsi I gazebo con tende e panchine al Porto per i passeggeri dei traghetti pazienti oncologici. L’iniziativa del sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni: “Un piccolo gesto di aiuto”

A cura di Pierluigi Frattasi

Al Porto di Pozzuoli tornano le tende per proteggersi dal sole e la distribuzione di bottigliette d'acqua gratuite per i malati oncologici che arrivano in traghetto dalle isole del Golfo, Ischia e Procida, e si recano sulla terraferma per le cure mediche presso l'Asl Napoli 2 Nord. Ad annunciarlo è il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, con un post su Facebook: "Anche quest’anno – scrive il primo cittadino – cerchiamo di rendere un po’ meno faticosa l’attesa del traghetto ai malati oncologici che dalle isole arrivano a Pozzuoli per le necessarie cure presso l’ASL Napoli 2".

Il gazebo con panchine e tende al Porto di Pozzuoli

Il gazebo con tende e panchine, dove i pazienti oncologici possono trovare ristoro ed evitare di esporsi ai raggi solari, è stato realizzato nella zona del Porto di Pozzuoli, dove ogni giorno partono e arrivano i traghetti per le isole del Golfo di Pozzuoli. Le strutture provvisorie sono gestite dalla Protezione Civile del Comune di Pozzuoli, che con i suoi volontari garantirà l'assistenza ai pazienti. "La Protezione Civile comunale – aggiunge il primo cittadino Luigi Manzoni – fornirà assistenza al Porto attraverso un gazebo per l’ombra e acqua fresca gratuita".

Manzoni: "Un piccolo gesto di aiuto"

Si tratta, conclude, solo di "un piccolo gesto in favore di persone già duramente provate da un percorso che ci auguriamo sia breve ed efficace". I pazienti oncologici che si recano sulla terraferma per le chemioterapie non possono rischiare di restare esposti al sole. Per questo potranno attendere l'arrivo del traghetto al molo, usufruendo dei gazebo appositamente predisposti per l'occasione.