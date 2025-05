video suggerito

Al Parco Verde di Caivano stavano allestendo una nuova piazza di spaccio: chiusa dai carabinieri, 3 arresti I carabinieri hanno scoperto una nuova piazza di spaccio, in fase di allestimento, nel Parco Verde di Caivano: tre gli uomini arrestati dai militari dell'Arma.

A cura di Valerio Papadia

Volevano rilanciare lo spaccio di droga al Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli: i carabinieri della locale compagnia hanno però smantellato una piazza di spaccio in fase di allestimento, arrestando tre uomini. I militari dell'Arma hanno fatto irruzione nel locale adibito, trovando all'interno i tre uomini e bloccandoli prima che potessero darsi alla fuga: all'interno della piazza di spaccio, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 29 grammi di crack, 60 grammi di cocaina, 172 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita.

I tre uomini avevano messo in piedi anche un sistema di videosorveglianza: i militari dell'Arma hanno pertanto sequestrato anche 5 telecamere in 8k e un televisore. Dopo l'arresto, i tre soggetti – tutti già noti alle forze dell'ordine – sono stati portati in carcere, in attesa di giudizio.

Cocaina purissima sequestrata ad Angri

Ad Angri, nella provincia di Salerno, i carabinieri di Castellammare di Stabia hanno invece sequestrato 36 chili di cocaina purissima del valore di 5 milioni di euro. I militari dell'Arma hanno rinvenuto l'ingente quantitativo di sostanza stupefacente lungo i binari della stazione di Angri: la droga è stata sequestrata a carico di ignoti, in attesa delle indagini che facciano luce sulla provenienza.