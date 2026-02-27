napoli
video suggerito
video suggerito
Bambino morto dopo il trapianto del cuore danneggiato

Al Monaldi c’erano tre box tecnologici per trasportare il cuore, ma i medici non lo sapevano: la relazione della Regione

Secondo la relazione della Regione Campania sulla morte di Domenico Caliendo, l’ospedale Monaldi di Napoli aveva 3 contenitori di ultima generazione a disposizione, ma l’equipe medica che ha espiantato il cuore non ne era a conoscenza.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Bambino morto dopo il trapianto del cuore danneggiato

È una circostanza paradossale quella che emerge dalla relazione eseguita dalla Regione Campania sull'ospedale Monaldi di Napoli dopo la morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di 2 anni e mezzo deceduto nel nosocomio partenopeo dopo il trapianto di cuore fallito. Dalle prime indiscrezioni che emergono dalla relazione, inviata al Ministero della Salute, l'ospedale Monaldi era dotato di tre "Paragonix", box tecnologici per il trasporto di organi, ma l'equipe medica del nosocomio partenopeo che a Bolzano ha eseguito l'espianto del cuore destinato al piccolo Domenico non ne sarebbe stata a conoscenza. Tanto che in Alto Adige, i chirurghi napoletani si sono presentati con un comune contenitore in plastica, finito poi al centro della vicenda giudiziaria insieme al ghiaccio secco utilizzato per conservare l'organo e alle procedure eseguite materialmente in sala operatoria.

"Fin dal 2023 l'Azienda dei Colli (di cui fa parte l'ospedale Monaldi, ndr) si è dotata di un sistema di trasporto organi conforme alla normativa vigente, identificato con il nome Paragonix. È emerso che invece l'equipe prelievo non abbia utilizzato questo dispositivo medico che invece è regolarmente usato in eventi simili in Azienda" si legge nella relazione, firmata dalla direttrice dell'Azienda dei Colli, Anna Iervolino e dal direttore sanitario Angela Annechiarico. Sempre secondo quanto trapela dalla relazione, quando il direttore sanitario avrebbe poi chiesto all'equipe che ha eseguito l'espianto perché non fosse stato utilizzato uno dei tre Paragonix a disposizione, i medici avrebbero riferito di non essere a conoscenza della disponibilità di tali dispositivi in azienda.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Al Monaldi tre box tecnologici per trasportare cuore, ma i medici non lo sapevano
Trapianto Domenico, l'infermiere di Bolzano: "Ho messo io ghiaccio secco, chirurga di Napoli ha detto che andava bene"
Il team austriaco: "Medici napoletani non parlavano inglese e senza sacchetti"
L'avvocato della famiglia Caliendo: "Per la Procura nessun errore a Bolzano"
"Il cuore di Domenico rimosso 4 minuti prima dell'arrivo dell'organo da trapiantare"
"Abbiamo provato a scongelare il cuore con l'acqua": parlano i 3 infermieri presenti al trapianto
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views