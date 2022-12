Al Cotugno aumentano i ricoveri Covid, l’ospedale richiama gli infermieri volontari Avviso dell’Ospedale Cotugno per trovare infermieri volontari per i casi Covid: “Stanno aumentando, serve maggiore assistenza”

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Aumentano i ricoveri per Covid19 al Cotugno di Napoli, afferente all'Ospedale dei Colli Monaldi-Cotugno-Cto. L'ospedale richiama gli infermieri volontari da altri reparti per far fronte al boom di accessi di pazienti. È l'effetto dell'aumento dei contagi per il dilagare della sotto-variante Cerberus, che in Campania ha superato il 30% dei contagi e cresce rapidamente – a metà novembre era sotto il 5% – ed entro la fine dell'anno potrebbe diventare predominante.

Il Cotugno richiama gli infermieri volontari: l'avviso

L'avviso sullo “spostamento temporaneo Uo Covid Po Cotugno per disponibilità volontaria”, firmato dal direttore facente funzioni del servizio Integrato Professioni Sanitarie Sips, Maria Valeria Di Martino, oggi 12 dicembre 2022, è indirizzato a tutti i dipendenti CPSI, ossia i Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri.

“In relazione al numero dei casi Covid attualmente presenti presso il Presidio Ospedaliero Cotugno – è scritto nell'avviso dell'ospedale, specializzato nella cura delle malattie infettive – e in considerazione della necessità, in corso di valutazione con la Direzione Sanitaria Aziendale, di implementare l'assistenza dedicata a tali pazienti, si chiede di esprimere la volontarietà allo spostamento temporaneo presso le UU.OO. attive presso il Cotugno”. La domanda dovrà essere presentata entro il 14 dicembre 2022 a mezzogiorno.

La sottovariante Cerberus al 30% in Campania

Gli aumenti dei contagi sono legati al dilagare delle sottovarianti del Covid19, in particolare la BQ1, soprannominata Cerberus, e il suo sottolignaggio BQ1.1, entrambe sottovarianti della variante Omicron. Come spiegato dal dottor Luigi Atripaldi a Fanpage.it, direttore fino a pochi mesi fa del laboratorio del sequenziamento genetico dell'Ospedale dei Colli Cotugno-Monaldi, oggi esperto sanitario per la Regione Campania, "la Cerberus avanza rapidamente e molto probabilmente entro fine anno prenderà il predominio. Ha una grande capacità di aggancio alle cellule, purtroppo, come successo a suo tempo per la Ba5, la Omicron. Ha una maggiore capacità di sfuggire agli anticorpi monoclonali".