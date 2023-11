Al centro storico di Napoli via i cassonetti dei rifiuti davanti scuole, chiese e ospedali: “Causano degrado” Delibera del consiglio della II Municipalità: “I cassonetti possono creare degrado, vanno spostati dai luoghi di interesse storico”

A cura di Pierluigi Frattasi





Al centro storico di Napoli via i cassonetti dei rifiuti davanti a ospedali, scuole, chiese e monumenti storici: la loro presenza "nelle vicinanze di tali luoghi può causare disagio, degrado ambientale e avere un impatto negativo sull'immagine e la fruibilità di tali spazi". Lo prevede la delibera 24 del consiglio della II Municipalità, Avvocata, Montecalvario, San Giuseppe, Porto, che abbraccia buona parte del centro storico, approvata il 6 novembre scorso. Nel documento, il parlamentino di piazza Dante chiede di spostare i cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (Rsu) da questi luoghi e contestualmente ne vieta il posizionamento in prossimità di ospedali, scuole, monumenti e luoghi di culto.

I cassonetti possono portare "problemi estetici"

Quegli spazi, infatti, per la Municipalità sono da considerare come luoghi di particolare valore storico, culturale ed educativo che meritano di essere preservati e tutelati. Il posizionamento dei cassonetti nelle "aree perimetrali" di questi luoghi può "comportare problemi di ordine estetico, ambientale e igienico e può influire negativamente sulla fruizione di tali luoghi". La Municipalità ribadisce la sua forte "vocazione ecologista e ambientalista, promuove la corretta gestione dei rifiuti e migliora l'aspetto ambientale ed estetico delle aree urbane sensibili". I cassonetti quindi saranno spostati in posizioni alternative.

Cosa prevede la delibera?