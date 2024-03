Al Centro Direzionale di Napoli tavolini abusivi e insegne illegali: multati bar e ristoranti Sequestrato il gazebo di una gelateria: non era autorizzato. L’operazione della Polizia Locale dell’Uo San Lorenzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Al Centro Direzionale di Napoli raffiche di multe a bar e ristoranti per tavolini abusivi e insegne pubblicitarie illegali. Per una gelateria è scattato anche il sequestro del dehor, non autorizzato. Nuovo blitz degli agenti della Polizia Locale dell'Unità Operativa San Lorenzo, guidata dal Comandante Gaetano Frattini. I caschi bianchi sono intervenuti ieri mattina, domenica 10 marzo 2024, controllando i locali del Centro Direzionale.

Nuovo blitz della Polizia Locale al Centro Direzionale

Alla fine il bilancio è pesante: 4 verbali ad esercizi pubblici per occupazione di suolo abusiva, 3 verbali sempre ad esercizi pubblici per mancanza nulla osta Impatto Acustico e altri 5 verbali per installazione di insegna pubblicitaria abusiva. Inoltre, nell'espletamento del servizio in Via G. Porzio isola C/1, gli agenti hanno scoperto che un'attività di aveva installato un gazebo su struttura fissa in alluminio (un dehor di tipo D), realizzata sul marciapiede pubblico e chiusa su tutti e quattro lati per un totale di circa 28 metri quadrati.

Sequestrato il dehor di una gelateria

Il tutto, secondo quanto ricostruito dai caschi bianchi, posto su una pedana con un altezza di circa 30 centimetri. La struttura era unita da bulloni su tutti i lati, motivo dal quale gli agenti hanno evinto la temporaneità del suo utilizzo poiché non di facile ed immediata rimozione. A quel punto, il dehor è stato posto sotto sequestro e il responsabile deferito all'Autorità Giudiziaria, in quanto, secondo la Polizia Locale, si sarebbe configurato un vero e proprio aumento di volumetria per il quale non veniva esibito alcun titolo autorizzativo o permesso a costruire come previsto dalla normativa vigente.