“Aiuto, mia moglie ha bisogno dell’ossigeno”: i poliziotti gli portano la bombola a casa La sera di Natale, a San Giorgio a Cremano, nella provincia di Napoli, un uomo ha chiamato la polizia perché la moglie, sottoposta ad ossigenoterapia, aveva bisogno di una bombola: gli agenti gliel’hanno recapitata a casa.

A cura di Valerio Papadia

La moglie, sottoposta ad ossigenoterapia, aveva bisogno di una nuova bombola di ossigeno, ma lui era impossibilitato a raggiungere una farmacia: ha telefonato così al locale commissariato della Polizia di Stato e ha chiesto aiuto. La vicenda si è verificata la sera di Natale a San Giorgio a Cremano, nella provincia di Napoli: gli agenti, comprendendo la difficoltà del momento, si sono recati nella prima farmacia di turno della zona e hanno recuperato una bombola di ossigeno, che hanno poi prontamente consegnato alla coppia di anziani. A raccontare la storia è stata la Questura di Napoli attraverso i suoi account social, sui quali è stata pubblicata anche una foto degli agenti del commissariato di San Giorgio a Cremano mentre trasportano la bombola di ossigeno.

Una vicenda analoga a Salerno, nel quartiere del Carmine, dove un anziano di 90 anni ha telefonato alle forze dell'ordine dopo che la sua casa si era allagata a causa di una perdita d'acqua. Sul posto sono arrivati i militari della Guardia di Finanza, che hanno trovato l'abitazione completamente piena d'acqua: gli uomini delle Fiamme Gialle hanno così dapprima aiutato l'anziano ad asciugare il pavimento, poi hanno telefonato a un idraulico che si assicurasse di mettere a posto la perdita d'acqua dalla caldaia. Infine, i finanzieri hanno comprato generi alimentari e medicinali e li hanno donati al 90enne. Dopo che i finanzieri sono andati via dall'abitazione, poco dopo, un'altra pattuglia si è recata sul posto per assicurarsi che per il 90enne andasse tutto bene: l'uomo è stato felice delle attenzioni e della compagnia ricevute.