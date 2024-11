“Aiutatemi”, donna insegue il ragazzo che le ha rubato il cellulare: poliziotti vedono tutto e intervengono

video suggerito

Uno scippo in pieno giorno, in pieno centro a Napoli, quello messo a segno da un 18enne nella mattinata odierna, lunedì 11 novembre. La vittima della rapina, però, non si è data per vinta, ha inseguito il malvivente e, grazie alle sue urla, ha attirato l'attenzione di passanti e, soprattutto, della Polizia di Stato, che è intervenuta: il 18enne, originario del Marocco e con precedenti di polizia, è stato pertanto arrestato.

Nella fattispecie, questa mattina i poliziotti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, stavano percorrendo corso Umberto I quando hanno notato una donna che, chiedendo aiuto, rincorreva un ragazzo. Gli agenti, pertanto, sono intervenuti immediatamente, bloccando il soggetto e appurando che lo stesso, poco prima, aveva spintonato la donna alle spalle, rubandole il cellulare.

Così, al termine delle operazioni, il 18enne è stato tratto in arresto dai poliziotti, che hanno poi provveduto a restituire la refurtiva alla legittima proprietaria.