Agropoli, frana la montagna nei pressi di Punta Fortino: costone finisce in mare Crolla un costone roccioso da Punta Fortino, ad Agropoli. Il sindaco Mutalipassi: “Area subito interdetta, i rilievi fotografici effettuati via mare”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Crolla un costone roccioso da Punta Fortino ad Agropoli: non si registrano danni alle persone, ma a venire giù è stata una parte del costone roccioso ben visibile anche dal mare. Preoccupazione ora in vista del peggioramento del quadro climatico, con piogge e vento in arrivo: l'intera area è stata interdetta in attesa che le forze dell'ordine arrivino sul posto per valutare i danni e predisporre la messa in sicurezza della zona. A darne notizia è stato lo stesso sindaco di Agropoli.

"In collaborazione con la Guardia Costiera, ci siamo attivati insieme all’assessore Giuseppe Di Filippo", ha spiegato il sindaco Roberto Mutalipassi, "sono stati effettuati dei rilievi fotografici via mare e la zona è stata interdetta. Tutta la parte del costone roccioso necessita di interventi importanti al fine della sua messa in sicurezza. Confidiamo di poter intercettare i fondi utili da appositi bandi dedicati del PNRR. Nel Piano triennale delle Opere pubbliche, approvato in giunta, abbiamo già inserito", ha aggiunto il primo cittadino di Agropoli, "uno studio dell'area con le diverse progettualità che possono essere messe in campo al fine di porre un freno all'azione erosiva, oltre degli agenti atmosferici, sul costone".

Polemico invece il consigliere comunale Roberto Pesce, che in una nota sui social ha commentato: "L'ho scritto più volte ed ho formalizzato, mesi fa, una interrogazione consiliare invitando l'amministrazione a prendere atto, una volta per tutte, della gravità della situazione. La frana distrugge la rupe, il fortino, le grotte… inesorabile, nell'assenza di interventi. D'altra parte al Fortino molti amministratori, succedutisi negli anni, non ci sono mai scesi".