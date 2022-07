Agguato al Rione Traiano, ferito il cugino del boss Tommaselli Agguato nel Rione Traiano, al confine con Soccavo: ferito il cugino del boss Tommaselli. L’uomo già vittima di un tentato omicidio nel 2014.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Sarebbe stato affiancato da alcune persone in scooter che, all'improvviso, avrebbero aperto il fuoco sparando almeno sei colpi. È quello che ha raccontato alle forze dell'ordine Maurizio Minichini, pregiudicato napoletano di 46 anni, rimasto lievemente ferito nella notte appena trascorsa. L'agguato sarebbe avvenuto, secondo la sua versione, in via Catone, tra il Rione Traiano e Soccavo. L'uomo fu già vittima di un agguato nel 2014, quando gli spararono all'addome nella stessa strada.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti intorno alle 3 di oggi, 31 luglio, in seguito a segnalazione di colpi d'arma da fuoco. In strada sono stati rinvenuti 6 bossoli calibro 9×21. Il 46enne, che presentava delle ferite alle gambe, è stato medicato dal personale del 118: le abrasioni sarebbero riconducibili a colpi di striscio o di rimbalzo. L'uomo non è stato in grado di fornire indicazioni sui responsabili, limitandosi a parlare di sconosciuti che lo avrebbero avvicinato all'improvviso e avrebbero sparato senza apparente motivo. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Bagnoli.

Minichini è una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, più volte coinvolto indagini sulla malavita organizzata del Rione Traiano e di Soccavo. È il cugino di Carlo Tommaselli, il boss che, cresciuto a livello criminale nel clan Lago, si era poi distaccato dal gruppo di "‘o Ciore" per passare dalla parte dei Marfella-Pesce e quindi formarne uno autonomo, col proposito di prendere il controllo di Soccavo e di Pianura; "Carlucciello" è stato arrestato nel 2014, durante una sanguinosa faida di camorra che vedeva coinvolti anche clan del Rione Traiano.