Agguato nel bar del centro commerciale da Avellino, un ferito a colpi di pistola Spari nel lounge bar Ultrabeat di Avellino, nel centro commerciale Tuka: un uomo ha aperto il fuoco contro un 30enne, ferendolo. Indagini dei carabinieri.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un regolamento di conti, forse l'esito di una litigio o l'epilogo di vecchi screzi. I carabinieri del Comando Provinciale di Avellino stanno indagando per fare luce sul ferimento di un giovane, ferito con un colpo di pistola nella notte mentre era in un bar del centro commerciale Tuka, ad Avellino; la vittima è stata trasportata in ospedale, le sue condizioni non sono state rese note ma non sarebbe in pericolo di vita.

È avvenuto poco dopo la mezzanotte, nella notte tra sabato e domenica, in via Cannaviello, nei locali del centro commerciale Tuka. In base a una prima ricostruzione il ragazzo colpito, un 30enne residente nella vicina Atripalda, si trovava all'interno del bar Ultrabeat. Non ci sarebbe stata una discussione: l'altro uomo sarebbe entrato nel locale e avrebbe aperto il fuoco, esplodendo un solo colpo di pistola verso il 30enne da distanza ravvicinata, e subito dopo si sarebbe dileguato. Pare quindi che i due si conoscessero, e che verosimilmente il responsabile sia arrivato nel locale perché già consapevole che avrebbe trovato lì l'altro.

Lo sparo ha scatenato il panico tra i clienti del lounge bar, che si sono riversati per strada. Sul posto, poco dopo, sono arrivati i carabinieri del Comando Provinciale e del Nucleo Investigativo. Al vaglio le registrazioni della videosorveglianza e le telecamere interne del locale, che con tutta probabilità hanno ripreso il momento del raid o la fuga. In queste ore i militari stanno indagando sulla vita privata del 30enne: dal suo profilo e dalle sue frequentazioni potrebbero arrivare importanti elementi per ricostruire l'agguato.