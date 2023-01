Agguato a Pagani, esplosi diversi colpi di pistola contro un uomo: è in ospedale a Nocera Un uomo colpito alle gambe a Pagani, in provincia di Salerno: almeno cinque i colpi di pistola esplosi. Portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.

Diversi colpi di pistola sono stati esplosi su via Marrazzo a Pagani, in provincia di Salerno: un uomo è rimasto ferito alle gambe ed è ora ricoverato all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, i carabinieri di Pagani e del Reparto territoriale di Nocera Inferiore. Ignote, al momento, le cause della sparatoria. Non è chiaro infatti se fosse proprio lui il bersaglio oppure se sia stato colpito per errore. I carabinieri al momento non escludono alcuna pista.

Tutto è avvenuto nella prima serata di oggi, giovedì 12 gennaio: secondo quanto ricostruito finora, alcuni testimoni avrebbero sentito almeno cinque esplosioni simili a colpi di pistola provenire da via Marrazzo, strada del centro storico paganese non lontana anche dalla villa comunale cittadina, avvertendo così i carabinieri. La vittima, effettivamente colpita da diversi colpi di pistola che l'hanno raggiunta alle gambe, è stata soccorsa da personale medico sanitario del 118 giunto sul posto poco dopo, e portata all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore: le sue condizioni non sarebbero gravi, e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Pagani assieme ai colleghi del Reparto territoriale di Nocera Inferiore, che hanno fatto partire i rilievi. Si cercano eventuali telecamere di videosorveglianza in zona che potrebbero aver ripreso le fasi della sparatoria. Si attende anche di sentire la versione della vittima, che potrebbe aiutare a chiarire meglio dinamica e responsabilità. A sparare, infatti, sarebbe stata una sola persona, al momento ignota.