video suggerito

Agguato a Napoli, 30enne raggiunto da 4 colpi di pistola, è in codice rosso Un 30enne di Barra, Napoli Est, è stato ricoverato in codice rosso in ospedale: è stato raggiunto da almeno 4 proiettili tra torace, gambe e braccia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un trentenne napoletano, M. L., è arrivato intorno alle 14 di oggi, 20 settembre, al Pronto Soccorso dell'"Ospedale del Mare", con ferite multiple da armi da fuoco. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato del commissariato Ponticelli e dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, indagini in corso per risalire al luogo del ferimento e alla dinamica. L'uomo, residente nel quartiere Barra, nella periferia Est di Napoli, è stato ricoverato in codice rosso; sarebbe stato colpito da almeno quattro pallottole, tra polso, ginocchio, addome e torace.

Il ferimento, stando ai primi elementi recuperati dagli investigatori, sarebbe avvenuto in via Vera Lombardi, strada al confine tra Ponticelli e il limitrofo comune di Cercola. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile, al momento l'ipotesi ritenuta maggiormente verosimile è quella di un agguato, presumibilmente riconducibile a dinamiche di criminalità organizzata.