Agguato a Fuorigrotta, uomo ferito in via Arlotta: colpi di pistola all’addome

Degli sconosciuti lo avrebbero avvicinato mentre si trovava in strada a Fuorigrotta, e avrebbero cominciato a sparare. Nessun altro elemento sull'identità, nemmeno sui motivi. Sono in corso accertamenti sulla versione fornita da Antonio Rosati, classe '77, arrivato ieri sera, 4 settembre, al Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo con ferite da arma da fuoco all'addome. L'uomo, arrestato nel 2021 insieme alla moglie per droga, compare anche in una ordinanza di un anno prima, identificato come gravitante nel sistema delle piazze di spaccio della zona della "38" di Fuorigrotta.

L'uomo, stando al suo racconto, sarebbe stato colpito in via Arlotta; al Pronto Soccorso è arrivato in auto con un familiare, che si trovava nelle vicinanze al momento del ferimento. In ospedale i medici hanno escluso il pericolo di vita per il 48enne che, dopo le medicazioni e gli accertamenti del caso, è stato dimesso. Sul posto, in via Arlotta, sono intervenuti gli agenti dei commissariati Bagnoli, Pianura e dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della Questura di Napoli, al lavoro per la ricostruzione del movente e della dinamica. Si parte dal profilo della vittima, che risulta avere dei precedenti penali legati per reati di droga; allo stato attuale non si esclude nessuna ipotesi, ma quella della rapina appare piuttosto remota; sembrerebbe più verosimile un agguato le cui ragioni potrebbero essere da ricercare in una ritorsione o in un regolamento di conti

L'arresto per droga nel 2021

Rosati era finito in manette insieme alla moglie nel 2021 in via Rossetti, parallela di via Arlotta, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella circostanza i Falchi della Squadra Mobile lo avevano notato mentre entrava velocemente in un'abitazione per eludere il controllo. Una volta dentro, i poliziotti lo avevano bloccato mentre la moglie aveva tentato di nascondere qualcosa. La donna era stata trovata in possesso di 130 grammi di hashish e nella casa c'erano anche 17 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento degli stupefacenti.