Agguato a Casoria, 49enne ferito a colpi di pistola Un 49enne è stato medicato ieri pomeriggio nel San Giovanni di Dio di Frattamaggiore (Napoli); sarebbe stato ferito a colpi di pistola a Casoria. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato.

A cura di Nico Falco

Un 49enne napoletano è stato ferito a colpi di pistola nel pomeriggio di ieri, 26 maggio, in circostanze che restano da chiarire. L'uomo si è presentato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore (Napoli) con una ferita da arma da fuoco, le sue condizioni di salute non destano preoccupazione e i medici hanno escluso il pericolo di vita. Nella struttura è intervenuta la Polizia di Stato per l'avvio delle indagini e per la ricostruzione della dinamica.

Il 49enne ha riferito di essere stato ferito nella vicina Casoria, comune della provincia di Napoli in cui risiede. Le indagini sono affidate al commissariato di Afragola, gli agenti hanno effettuato i sopralluoghi sul punto indicato al fine di reperire elementi a riscontro della sua versione; al vaglio la possibilità che il raid possa essere stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. L'uomo è risultato avere dei precedenti di polizia; in particolare, alcuni anni fa era stato arrestato per possesso di armi: durante un blitz della Polizia in uno stabile di Casoria aveva cercato di allontanarsi ma era stato bloccato e controllato; nel suo appartamento gli agenti avevano un fucile, delle pistole e numerose munizioni.