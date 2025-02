Agguati, sequestri di persona, incendi e rapine nella guerra tra clan di camorra a Pomigliano: 27 arresti Blitz dei carabinieri a Pomigliano d’Arco: 27 arresti tra i clan Ferretti e Cipolletta, contrapposti nella faida per accaparrarsi gli affari illeciti nella città del Napoletano. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Valerio Papadia

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Blitz dei carabinieri a Pomigliano d'Arco, nella provincia di Napoli: i militari del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea, hanno arrestato 27 persone (23 in carcere, 4 agli arresti domiciliari). Il blitz dei carabinieri si inserisce nella faida che in città ha visto contrapposti i clan di camorra Ferretti e Cipolletta a suon di agguati, tentati omicidi, rapine, episodi di usura, incendi e altri reati.

Gli arrestati, infatti, sono indagati a vario titolo di associazione di tipo mafioso nonché di tentata estorsione, estorsione, detenzione e porto di armi, pubblica intimidazione con uso di armi, incendio, tentato omicidio, ricettazione, associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, detenzione a fine di spaccio di droga, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, rapina, usura, sequestro di persona; delitti tutti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare rispettivamente i clan Ferretti e Cipolletta, in lotta per il controllo degli affari illeciti in città e nei territori limitrofi.

Al fine di mettere in pratica i loro intenti, in particolare controllare il traffico di droga nel territorio, i due gruppi criminali contrapposti avrebbero messo in pratica azioni di fuoco, tentati omicidi e incendi per colpire gli appartenenti del clan rivale.