Aggressioni sui treni, via ai corsi di difesa per il personale femminile Corsi di autodifesa per il personale femminile e le loro familiari più strette: l’idea di Italo contro le aggressioni del personale sui treni.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tante le aggressioni al personale pubblico e privato dei mezzi di trasporto, tanto che di recente si sono registrati diversi scioperi da parte dei sindacati che rivendicavano maggiore attenzione da parte delle compagnie sul fenomeno. Tra queste, ci sono le violenze contro il personale femminile, spesso preso di mira quasi più di quello maschile. E così c'è chi è corso ai ripari: quest'oggi a Napoli si sono svolti i corsi di autodifesa dedicati al personale femminile di Italo Ntv e alle loro familiari, come madri, mogli e figlie, in una prima tappa di un tour che riguarderà tutto il territorio. Corsi che si dividono in due fasi: una teorica, in cui valutare situazioni di rischio e saper riconoscere pericoli a bordo, poi una pratica, con gli istruttori di krav maga, arte marziale di origine israeliana, per liberarsi e salvarsi da un eventuale aggressore fisico.

"Queste giornate permettono alle partecipanti di apprendere tecniche semplici da memorizzare e da mettere in atto, che possono tornare utili non solo in ambito lavorativo ma anche nella vita quotidiana", ha spiegato Fabio Sgroi, Direttore Health and Safety di Italo", "siamo felici di aver organizzato questa giornata a Napoli, per dare alle donne una concreta opportunità e renderle maggiormente consapevoli. Da marzo di quest'anno abbiamo ospitato a queste sessioni anche donne che in passato hanno subito violenze e che oggi stanno intraprendendo un percorso di riabilitazione insieme a Telefono Rosa, ed è una partnership che ci rende orgogliosi", ha concluso Sgroi. "Vogliamo trasmettere trasmettere consapevolezza e fiducia nei propri mezzi a tutte le donne che formiamo", spiegano invece gli istruttori, "insegniamo una serie di tecniche simulative che diventano progressivamente più aggressive. Si procede per gradi, concentrandoci sulla capacità progressiva di prendere conoscenza delle proprie capacità, delle proprie forze e delle possibilità che ha una donna di

difendersi".