Aggredito in taxi e scaraventato in strada per rubargli il rolex: “Napoli è un Far West” Duro sfogo di un imprenditore rapinato del Rolex a Napoli mentre era su un taxi: “Auguro soggiorni migliori del mio: Napoli è anche questo, un Far West”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un giovane imprenditore palermitano è stato aggredito a Napoli per rubargli il rolex che aveva al polso. L'uomo si è poi sfogato con una lunga lettera pubblicata in rete, in cui spiega che "Napoli è anche questa: un Far West". L'aggressore è ricercato dalla polizia, che sta visionando anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza in zona per potergli dare un nome. Tanti i messaggi di solidarietà espressi verso l'uomo, ultima vittima di una piaga che a Napoli non sembra conoscere freno.

La rapina mentre era a bordo di un taxi

La vicenda è accaduta nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 novembre, come ha raccontato lo stesso imprenditore palermitano. L'uomo stava rientrando all'hotel Britannique di Napoli, sul corso Vittorio Emanuele, a bordo di un taxi attorno alle tre di notte: ma mentre era trovava nel taxi, uno scooter con due persone a bordo lo ha raggiunto. Uno dei due ha sfondato col manico di pistola il finestrino, puntando al rolex che aveva al braccio. L'imprenditore ha provato così a scappare dall'altro sportello, ma è stato preso e scaraventato a terra. Solo quando il rapinatore è riuscito a sfilargli il rolex ha raggiunto il complice sullo scooter, per poi scappare via. Sulla vicenda indagano ora gli agenti del commissariato San Ferdinando. L'uomo se l'è cavata con qualche escoriazione, oltre al furto del prezioso orologio. Terrorizzati i passanti e lo stesso tassista.

Lo sfogo: "Napoli è anche questa: un Far West"

L'imprenditore parlermitano, che ha anche augurato "a tutti visitatori e gente d’affari di Napoli soggiorni migliori del mio", si è poi sfogato con una lunga lettera pubblicata in Rete. Questo il racconto intero dell'uomo, pubblicato sui social il giorno dopo la rapina subita nel capoluogo partenopeo: