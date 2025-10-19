Aggredito e pestato da un gruppo di ragazzi in piena notte: giovane ricoverato in ospedale

Immagine di repertorio

Un giovane è stato aggredito e pestato da un gruppo di ragazzi nei pressi della stazione ferroviaria di Nola: ha riportato una ferita al polmone, ed è ricoverato in prognosi riservata in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita: sulla vicenda indaga la polizia di Stato. Fondamentale l'intervento di una guardia giurata, che sentendo le urla è intervenuto ed ha chiamato le forze dell'ordine.

Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressione sarebbe avvenuta poco prima di mezzanotte, in via Anfiteatro Laterizio, nei pressi della stazione ferroviaria di Nola. Qui, un giovane immigrato nordafricano senza documenti sarebbe stato aggredito da un gruppo di ragazzi, apparentemente senza motivo. Una guardia giurata, sentendo le urla provenire dalla stazione, è quindi accorso ed ha chiamato la polizia. Il giovane, soccorso dalle ambulanze del 118, è stato immediatamente trasferito all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola: ha riportato diverse ferite al volto, tumefatto, ed una importante lesione ad un polmone. Non sarebbe, tuttavia, in pericolo di vita. Indagano gli agenti di polizia del Commissariato di Nola.