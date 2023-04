Aggredito e incornato da un toro, grave un 30enne in Cilento La vicenda si è verificata a Laureana Cilento, nella provincia di Salerno: il giovane è ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

A cura di Valerio Papadia

Ha dell'incredibile quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, martedì 25 aprile, a Laureana Cilento, piccola cittadina della provincia di Salerno: qui, un uomo di 30 anni è stato aggredito da un toro e si trova ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente: il 30enne è stato improvvisamente aggredito e incornato dall'animale.

Sono state le urla del giovane ad attirare l'attenzione dei familiari, che hanno allertato i soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitarti del 118, che hanno trasportato d'urgenza, in codice rosso, il 30enne all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove è ricoverato in condizioni di salute che vengono giudicate gravi.

Sempre in Cilento, a San Mauro la Bruca, in pieno Parco Nazionale, un 15enne è in gravi condizioni dopo lo scontro con un cinghiale. Il ragazzino si trovava in sella alla sua bicicletta quando l'animale gli si è parato improvvisamente davanti: l'impatto è stato inevitabile e molto violento. Il 15enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato anche lui all'ospedale di Vallo della Lucania: qui, il ragazzino ha subito l'asportazione della milza e si trova ricoverato in prognosi riservate, in gravi condizioni di salute.