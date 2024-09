Aggrediti due cugini ad Acerra: colpi al volto col calcio della pistola, spari durante la fuga

video suggerito

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Due giovani, un 32enne tunisino un 23enne di Acerra, cugini, sono stati aggrediti nella notte nel comune della provincia di Napoli: sconosciuti in sella a uno scooter li avrebbero raggiunto e avrebbero picchiato il primo col calcio della pistola, sparando poi dei colpi mentre scappavano. Sull'accaduto indagano i carabinieri, accertamenti sono in corso per la ricostruzione della dinamica e per appurare le motivazioni.

I militari sono intervenuti in via San Cuono a seguito della segnalazione di esplosione di colpi d'arma da fuoco. L'aggressione sarebbe avvenuta lungo quella strada, nel centro storico di Acerra. Obiettivo del raid, che ha tutta l'aria di essere una spedizione punitiva, sarebbe stato il 32enne, ripetutamente colpito al volto; subito dopo i responsabili si sarebbero allontanati sullo scooter e avrebbero sparato durante la fuga. Il giovane è stato accompagnato al Pronto Soccorso della clinica Villa dei Fiori, i medici hanno escluso il pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri hanno rinvenuto diversi bossoli e appurato che i proiettili esplosi erano a salve. L'area non sarebbe coperta dalla videosorveglianza ma si vaglia la possibilità che telecamere installate nella zona possano avere ripreso lo scooter dei responsabili. Indagini sono in corso per appurare se gli aggressori e le vittime si conoscessero.