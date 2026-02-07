Aggredita dalla baby gang per aver fotografato la targa di un pirata della strada in via Giacinto Gigante

foto di repertorio

Una passeggiata con i cani rischia di trasformarsi in tragedia e finisce con una vera e propria spedizione punitiva. È accaduto a Napoli, dove una donna di 37 anni ha chiamato i carabinieri dopo essere stata minacciata da un motociclista e da un gruppo di giovani. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia Vomero, l'episodio è avvenuto in via Giacinto Gigante, quartiere Arenella.

La donna stava attraversando la strada con i suoi due cani quando uno scooter, che procedeva contromano, l'ha quasi travolta. Nel tentativo di documentare l'accaduto, ha provato a fotografare la targa del mezzo. A quel punto il conducente dello scooter si è fermato e le ha intimato di cancellare l'immagine picchiando anche i cani. Spaventata, la 37enne si è rifugiata in un portone. Uno dei cani è scappato per la paura, è stato ritrovato molto lontano, in piazza Mazzini.

La notte di terrore non è finita qui: il criminale è tornato insieme ad altri ragazzi a bordo di un secondo scooter. La donna ha cercato nuovamente riparo nell'androne del palazzo, ma il gruppo ha sfondato parzialmente il vetro del portone d'ingresso prima di allontanarsi, urlando e minacciando di tutto. Sono in corso le indagini dei carabinieri – che attendono la querela di parte – per identificare i responsabili. I militari si avvalgono delle telecamere di videosorveglianza che in zona non sono poche..