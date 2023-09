Aggredisce vigilante e gli strappa la pistola nell’ospedale Maresca di Torre del Greco Paura nel Pronto Soccorso a Torre del Greco (Napoli): un uomo ha sfilato la pistola a una guardia giurata, è stato disarmato e immobilizzato.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un uomo ha seminato il panico nel Pronto Soccorso dell'ospedale Maresca di Torre del Greco, in provincia di Napoli, ha aggredito un vigilante e gli ha strappato la pistola; l'arma è stata recuperata pochi secondi dopo dalla stessa guardia giurata, che lo ha immobilizzato in attesa delle forze dell'ordine. Identificato dalla Polizia di Stato, il responsabile è stato denunciato a piede libero per rapina e lesioni.

È successo nel pomeriggio di ieri, sabato 23 settembre, poco prima delle 19. Secondo le ricostruzioni l'uomo, per motivi non del tutto chiari, avrebbe dato in escandescenze per poi scagliarsi contro il vigilante che stava tentando di calmarlo; sarebbe quindi partita una colluttazione e in quei frangenti sarebbe riuscito a sfilare l'arma dalla fondina. Il peggio sarebbe stato scongiurato dalla prontezza di riflessi della guardia giurata, che sarebbe riuscita ad afferrare nuovamente la pistola e a disarmarlo in sicurezza prima che potesse fare del male a qualcuno. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Torre del Greco della Polizia di Stato, che hanno identificato l'uomo e lo hanno denunciato; da successivi accertamenti sarebbe emerso che sarebbe affetto da problemi psichici.

Commenta l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, in prima linea nel denunciare le violenze ai danni degli operatori e le criticità in termini di sicurezza nei presidi sanitari:

Leggi anche Brucia di nuovo la pineta a Torre del Greco, le fiamme vicine alle abitazioni