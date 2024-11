video suggerito

Aggredisce una guardia giurata e prova a rubargli la pistola, paura nella stazione metro Dante Un 26enne extracomunitario ha danneggiato le obliteratrici e poi aggredito una guardia giurata cercando di rubargli la pistola: arrestato dai carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha aggredito una guardia giurata nella stazione della Linea 1 della metropolitana di Piazza Dante a Napoli, provando anche a prendergli la pistola dalla fondina: ma è stato fermato dai carabinieri, ai quali ha provato anche ad opporre resistenza cercando di divincolarsi a suon di calci. Alla fine però è stato arrestato e portato in carcere, in attesa di giudizio: dovrà rispondere di tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Per la guardia giurata, ferite giudicate guaribile in dieci giorni.

La vicenda è accaduta nella serata appena trascorsa, all'interno della stazione Dante della Linea 1 della metropolitana di Napoli: tra turisti e cittadini, c'è anche un 26enne che viene notato da una guardia giurata in servizio mentre danneggia alcune delle obliteratrici installate nella stazione. Il giovane, visibilmente ubriaco, viene avvicinato dalla guardia giurata che lo invita a smetterla e ad andarsene, ma di pronta risposta lo aggredisce. Nella colluttazione, il 26enne prova anche a disarmare il vigilante, cercando di sfilargli la pistola dalla fondina: ma nel frattempo arrivano i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, avvertiti da numerose chiamate al 112 di persone terrorizzate. Il 26enne prova ad opporsi all'arresto, dimenandosi e scalciando, ma alla fine fine viene bloccato ed arrestato. Si tratta di un 26enne extracomunitario, senza documenti con sé al momento dei controlli da parte delle forze dell'ordine. Portato in carcere, dovrà ora rispondere di tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.