Aggredisce un poliziotto e cerca di rubargli la pistola: arrestato Un 22enne arrestato nel Rione Vasto di Napoli: ha aggredito un poliziotto arrivato per fermare uno spacciatore, tentando di rubargli la pistola.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Ha aggredito un poliziotto, cercando anche di rubargli la pistola: ma è stato bloccato e arrestato, grazie all'intervento di altri colleghi presenti sul posto. La vicenda è accaduta nel Rione Vasto di Napoli, poco distante dalla Stazione di Napoli Centrale. Alla fine l'uomo, un ventiduenne originario del Marocco, è stato portato in carcere dove dovrà rispondere di tentata rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale. Nella stessa operazione è stato anche denunciato un altro uomo, un trentenne anch'egli di origine marocchina, per spaccio di droga.

L'intervento per catturare uno spacciatore

Tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 16 novembre, quando gli agenti sono intervenuti su via Alessandro Poerio, a due passi dalla stazione di Napoli Centrale, nel Rione Vasto. Qui un uomo era stato filmato poco prima da un cittadino mentre spacciava: gli agenti lo hanno rintracciati e perquisito, trovando confezioni vuote di sostanze e cinque euro in contanti. Ma durante l'intervento è arrivato un altro uomo, 22 anni, che ha aggredito alle spalle uno dei poliziotti, cercando di strappargli la pistola dalla fondina.

L'arrivo di un altro uomo e la colluttazione

Dopo qualche momento di colluttazione, l'uomo è stato subito bloccato: il 22enne, di origine marocchina e già noto alla Polizia per precedenti specifici, è stato arrestato per tentata rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale, ma non solo. Con sé aveva infatti un coltello della lunghezza di 40 centimetri e di un paio di forbici. Alla fine, è stato così anche denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere. L'altro uomo, trent'anni e anch'egli di origine marocchina, è stato denunciato per spaccio di sostanza stupefacente nonché per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato: dai controlli, infatti, è risultato essere non in regola sul territorio italiano.