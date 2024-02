Aggredisce la suocera con una mannaia davanti ai figli piccoli: arrestato un 56enne Un uomo di 56 anni arrestato in un appartamento di Piazza Mercato: stava aggredendo la suocera in casa, armato di mannaia e davanti ai figli piccoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Ha aggredito la suocera davanti ai figli piccoli, armato di mannaia: paura in un appartamento di Piazza Mercato a Napoli: l'uomo, 56 anni, è stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, e dovrà risponderne ora davanti all'autorità giudiziaria. Messa in salvo la donna, che se l'è cavata con ferite marginali.

La vicenda è accaduta in un appartamento di Piazza Mercato, l'area partenopea storicamente nota come Campo del Muricino perché sorgeva appena al di fuori delle mura e dove nel XIII secolo venne spostato il mercato cittadino (che fino ad allora si trovava nell'area del Foro prima greco e poi romano e che oggi corrisponde a piazza San Gaetano, nel cuore di Spaccanapoli). Qui, gli agenti dell'ufficio Prevenzione Generale impegnati nel controllo del territorio sono intervenuti dopo la segnalazione di una lite in corso. In strada, gli agenti hanno sentito le urla provenire dall'abitazione segnalata, scoprendo poi che sulla porta d'ingresso vi fossero tracce di sangue.

A quel punto, sono entrati nell'appartamento scoprendo che l'uomo all'interno stava aggredendo una donna armato di mannaia, e davanti a dei bambini piccoli. Bloccato, nonostante il suo evidente stato di agitazione, è emerso che l'uomo, 56 anni e di origini cinesi, fosse il padre dei piccoli e che la donna fosse invece sua suocera. Dai controlli effettuati, è emerso inoltre che già in passato l'uomo avesse aggredito fisicamente la donna e in presenza dei figli minori. A quel punto, per lui sono scattate le manette: il 56enne è stato così arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate e dovrà ora risponderne di fronte ai giudici.