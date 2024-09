Aggredisce i genitori e li minaccia con le forbici: 34enne arrestato nel Casertano

video suggerito

È arrivato a casa dei genitori, ha aggredito il padre, poi ha minacciato sia lui che la madre con delle forbici: a Villa Literno, nella provincia di Caserta, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 34 anni, già noto alle forze dell'ordine. Intorno alle 13 di oggi, lunedì 30 settembre, il 34enne si è presentato a casa dei genitori, con i quali non ha un buon rapporto, a causa della sua dipendenza da alcol e stupefacenti; l'uomo ha preteso di entrare nell'abitazione e, al rifiuto dei genitori, ha cominciato a colpire la porta d'ingresso con calci e pugni.

Non riuscendo a entrare in casa, il 34enne ha allora preso una scala e ha tentato di forzare una finestra. Il padre, nel tentativo di farlo desistere, è allora uscito: a quel punto, il 34enne lo ha aggredito e ha poi afferrato un paio di forbici da giardino, minacciando di morte lui e la madre.

In quel frangente, sul posto, sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Casal di Principe e della stazione di Villa Literno, che hanno bloccato il 34enne: anche in presenza dei militari dell'Arma, l'uomo ha continuato a minacciare i genitori. Pertanto, i carabinieri lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e minaccia: per il 34enne si sono aperte le porte del carcere di Santa Maria Capua Vetere.