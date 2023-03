Aggredisce due steward prima di Napoli-Cremonese: denunciato un 46enne napoletano Ha aggredito due steward su via Terracina prima di Napoli-Cremonese di Coppa Italia dello scorso 17 gennaio: denunciato un 46enne napoletano.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ha aggredito due steward prima di Napoli-Cremonese di Coppa Italia dello scorso 17 gennaio: un 46enne napoletano è stato così sanzionato con il divieto di accesso ai pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento per un anno da parte della Questura partenopea. L'uomo, nella fattispecie, aveva aggredito due steward su via Terracina prima del match ed era stato immediatamente denunciato: dopo poco meno di quaranta giorni è arrivata la decisione del questore di Napoli che ha disposto per lui un anno di divieto di accesso ai pubblici esercizi.

Altri 4 sanzionati dalla Questura

Non è stato l'unica sanzione decisa dalla Questura partenopea di via Medina: altri due anni di divieto accesso ai pubblici esercizi sono stati inflitti ad un 33enne ed un 36enne sorpresi a spacciare su via Toledo; un terzo divieto, della durata di un anno e sempre per spaccio, è stato inflitto ad un 19enne sempre originario di Napoli. Infine, un 22enne di Capri è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato con il divieto accesso ai pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento per un anno.

Rubano transenne ai Ponti Rossi: denunciati

Mercoledì sera, invece, gli agenti di Polizia sono intervenuti in piazza Giuseppe Di Vittorio per fermare un furgone con a bordo cinque persone: erano state viste poco prima, in via dei Ponti Rossi, mentre caricavano delle transenne pubbliche a bordo del mezzo, cercando poi di allontanarsi. I tre, tutti napoletani di 32, 39 e 43 anni, sono stati così denunciati per furto aggravato: le transenne sono state invece recuperate e riportate al loro posto.