Agerola, si scontrano auto e moto: Daniele muore a 19 anni Incidente ad Agerola, morto Daniele Scafarto, 19 anni. Fatale lo scontro tra il suo motorino ed un’automobile, coinvolto anche un secondo motorino.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tragedia ad Agerola, nel comune napoletano ai piedi dei Monti Lattari: Daniele Scafarto, 19 anni, è morto alla guida del suo scooter dopo essersi scontrato con un'automobile. Anche un secondo motorino è stato coinvolto nell'impatto. Lo schianto è avvenuto attorno alle 19 sulla Statale per Agerola, tristemente conosciuta come la "statale della morte" per l'elevato numero di incidenti che si verificano costantemente lungo l'arteria stradale.

Troppo gravi le ferite riportate dal 19enne: nonostante i soccorsi dei medici del 118 intervenuti in zona, il giovane non ce l'ha fatta. Si indaga ora per accertare l'esatta dinamica dell'incidente, avvenuto attorno alle 19 di ieri, venerdì 6 ottobre, in particolare le cause che hanno portato allo scontro tra l'automobile e i due motorini, uno dei quali era quello di Daniele Scafarto. La notizia del suo decesso si è rapidamente diffusa in città, dove il giovane era particolarmente conosciuto. "Oggi la nostra pagina si ferma", spiegano dall'Associazione Presepe Vivente di Agerola, "Siamo rattristati e addolorati per la morte del giovane Daniele e ci associamo al cordoglio che in queste ore viene espresso alla sua famiglia e alla città intera di Gragnano. Che la terra gli sia lieve e in cielo lo accolgano gli angeli e i santi".