Affittano scooter e precipitano nel dirupo per 30 metri: ferite due turiste in Costiera Amalfitana Le due donne sono gravi, ma si sono stabilizzate e non sarebbero in pericolo di vita.

A cura di Pierluigi Frattasi

Costiera Amalfitana, imagine di repertorio

Affittano degli scooter per girare in Costiera Amalfitana, ma finiscono fuori strada e precipitano per 30 metri da un dirupo, procurandosi diverse fratture. Una brutta disavventura per due turiste ucraine 40enni, in vacanza a Maiori, perla del Mediterraneo. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio, sulla Strada Statale 163 Amalfitana, all’altezza del civico 15 di Maiori. Le due donne sono cadute per diversi metri, riportando varie ferite: la prima fratture multiple alle vertebre, la seconda una rottura anche del femore. Per fortuna, dopo le cure mediche del caso, si sono stabilizzate e non sarebbero in pericolo di vita. Ma saranno sottoposte ad ulteriori accertamenti per escludere altre lesioni.

Salvate dall'eliambulanza

Secondo le prime ricostruzioni, lo scooter sul quale viaggiavano le due turiste avrebbe sbandato, per motivi ancora da chiarire, e sarebbe finito fuori strada, cadendo poi in un dirupo. Forse le due donne potrebbero aver perso il controllo del mezzo, ma saranno solo gli accertamenti delle forze dell'ordine a stabilire le cause. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con i vigili del fuoco del distaccamento di Maiori, intervenuti anche con l'elisoccorso da Pontecagnano, le ambulanze del 118 e gli alpini. Le due donne sono state poi trasportate in elicottero all'Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Le due donne saranno sottoposte ad ulteriori esami per essere sicuri che non ci siano altre ferite o lesioni. Per fortuna però le loro condizioni, per quanto gravi, sembra si siano stabilizzate.