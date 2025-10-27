Aereo ultraleggero cade in mare nel Porto di Napoli: due persone a bordo salvate dalla Guardia Costiera
Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, lunedì 27 ottobre, nel Porto di Napoli, a causa di un incidente: un aereo ultraleggero è caduto in mare, nello specchio d'acqua antistante il porto commerciale partenopeo. Nella fattispecie, intorno alle 16.4o, un Cessna 206 con a bordo due persone, il pilota e un passeggero, è stato costretto ad ammarare davanti al Porto di Napoli a causa di un'avaria al motore. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera partenopea – con due unità navali e un'unità via terra – che si è prodigata per prestare soccorso alle due persone a bordo, che sono uscite illese dall'incidente, che non ha fatto registrare nemmeno danni a cose o persone.
Indagini in corso per chiarire la dinamica dell'accaduto
Il velivolo ultraleggero, dotato di pattini per l'ammaraggio, è stato rimorchiato da un mezzo navale della Guardia Costiera e portato in un vicino cantiere. Infine, gli uomini della Guardia Costiera di Napoli hanno avviato tutti gli accertamenti del caso, necessari a determinare le cause e le dinamiche dell'incidente.