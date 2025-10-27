Aereo ultraleggero cade in mare nel Porto di Napoli: due persone a bordo salvate dalla Guardia Costiera

L’incidente si è verificato nel pomeriggio odierno: il velivolo, a causa di un’avaria al motore, è stato costretto ad ammarare nelle acque del Porto di Napoli.

Un aereo ultraleggero Cessna 206 (Foto di repertorio)

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, lunedì 27 ottobre, nel Porto di Napoli, a causa di un incidente: un aereo ultraleggero è caduto in mare, nello specchio d'acqua antistante il porto commerciale partenopeo. Nella fattispecie, intorno alle 16.4o, un Cessna 206 con a bordo due persone, il pilota e un passeggero, è stato costretto ad ammarare davanti al Porto di Napoli a causa di un'avaria al motore. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera partenopea – con due unità navali e un'unità via terra – che si è prodigata per prestare soccorso alle due persone a bordo, che sono uscite illese dall'incidente, che non ha fatto registrare nemmeno danni a cose o persone.

Indagini in corso per chiarire la dinamica dell'accaduto

Il velivolo ultraleggero, dotato di pattini per l'ammaraggio, è stato rimorchiato da un mezzo navale della Guardia Costiera e portato in un vicino cantiere. Infine, gli uomini della Guardia Costiera di Napoli hanno avviato tutti gli accertamenti del caso, necessari a determinare le cause e le dinamiche dell'incidente.