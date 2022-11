Adriano Pantaleo con Non Plus Ultras, uno spettacolo-indagine sul tifo e un omaggio a Ciro Esposito Il nuovo spettacolo di e con Adriano Pantaleo è una riflessione sul mondo del tifo organizzato, scritto all’indomani della scomparsa di Ciro Esposito.

A cura di Redazione Napoli

Non Plus Ultras è il nuovo spettacolo di e con Adriano Pantaleo, scritto con Gianni Spezzano, il quale cura anche la regia e la drammaturgia. Lo spettacolo è di scena dall'8 al 10 novembre al Piccolo Bellini e al 13 novembre al Nest, nell'ambito della rassegna Est. Spettacolo vincitore di IN-BOX 2020.

Lo spettacolo

Martedì 24 giugno 2014 alle ore 6.00 il cuore di Ciro Esposito, il tifoso del Napoli di 28 anni ferito il 3 maggio da un tifoso romanista, mentre si avviava allo stadio Olimpico per assistere all’incontro Napoli-Fiorentina, ha smesso di battere. Il giovane ragazzo è spirato al policlinico Gemelli dopo 52 giorni di agonia e dopo aver subito sei interventi chirurgici. È all’indomani della scomparsa del giovane supporter partenopeo che inizia per Pantaleo e Spezzano un percorso di avvicinamento al mondo Ultras. Il progetto Non Plus Ultras è un progetto d’indagine teatrale che nasce dall'esigenza di comprendere i meccanismi di uno dei più grandi fenomeni di aggregazione sociale degli ultimi 50 anni: le tifoserie calcistiche, nello specifico il fenomeno Ultras. È proprio Ciro, il personaggio che è al centro del monologo che vede in scena Adriano Pantaleo.

Qual è il modello di vita degli Ultras? Il modello di vita degli Ultras si racchiude in una sola parola: Mentalità. Dunque, cos’è la Mentalità? È una filosofia di vita basata su delle regole non scritte ma condivise tacitamente da tutti gli Ultras. L’impianto drammaturgico dello spettacolo procede alla scoperta di questo codice etico e comportamentale svelandone i pregi e i limiti.

La programmazione

Questa la programmazione completa dello spettacolo "Non Plus Ultras": martedì 8 Novembre ORE 21 (Piccolo Bellini), mercoledì 9 Novembre ORE 18 (Piccolo Bellini), giovedì 10 Novembre ORE 21 (Piccolo Bellini), domenica 13 Novembre ORE 20 (Teatro Nest nell'ambito della rassegna EST)