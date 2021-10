Adottato da bambino, ritrova il fratello grazie a “Chi l’ha visto?”: lieto fine nel Salernitano Storia a lieto fine dal Cilento, nella provincia di Salerno, per Gerardo, un 30enne di Agropoli, che vive ad Angri con la famiglia adottiva. Da piccolo, infatti, Gerardo è stato adottato, ma non ha mai smesso di cercare la sua famiglia originaria: grazie a “Chi l’ha visto?”, il 30enne ha ritrovato suo fratello biologico.

A cura di Valerio Papadia

Una bella storia a lieto fine quella che arriva dal Cilento, nella provincia di Salerno, dove Gerardo, un giovane di 30 anni di Agropoli, ha ritrovato suo fratello biologico grazie alla trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?". Gerardo, da bambino, è stato adottato e vive ad Angri con la famiglia adottiva, con il padre adottivo per la precisione, dopo che la madre adottiva è deceduta quando il giovane aveva soltanto 15 anni. Gerardo, però, non ha mai smesso di cercare la sua famiglia originaria: lo scorso giugno, dunque, il giovane si è rivolto alla trasmissione televisiva di Rai Tre e ha rivolto un appello. Ieri sera, durante la puntata della trasmissione, è stata comunicata la bella notizia: Gerardo è stato accompagnato ad Albanella, piccolo centro del Cilento, a conoscere suo fratello biologico, che ha risposto al suo appello.

Non soltanto storie a lieto fine, purtroppo, nella puntata di ieri sera – mercoledì 6 ottobre – di "Chi l'ha visto?". Durante la serata è stata data anche la notizia della scomparsa di Antonio, giovane di 22 anni di Caivano, nella provincia di Napoli. Il giovane è scomparso dalla sua abitazione lunedì 4 ottobre: è uscito di casa nel pomeriggio riferendo alla madre che sarebbe andato a Napoli con un amico, ma da allora si sono perse le sue tracce. Il giovane non risponde al cellulare e non ha con sé i documenti: "Chi l'ha visto?" ha pubblicato sul proprio sito una scheda informativa sul 22enne per aiutare le ricerche e per far sì che chiunque abbia notizie sul ragazzo si faccia avanti.