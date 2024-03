Adottare un cane poliziotto in pensione: è possibile alla polizia di Benevento La procedura per adottare i vecchi cani poliziotto andati in pensione e fuori servizio: ecco email e numero di telefono. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Dopo anni di servizio reso allo Stato anche i cani poliziotto vanno in pensione. Cuccioloni fedeli, ben addestrati e molto educati, ma che, nonostante l'età, hanno ancora voglia di dare e ricevere amore, coccole e carezze. A Benevento è possibile adottarli. I vecchi cani poliziotto potranno così trovare una casa e una famiglia amorevole che potrà prendersi cura di loro e alla quale, sicuramente, doneranno in cambio tanto affetto disinteressato. Un premio che può sembrare di poco conto, ma che invece è molto prezioso. Da ieri, infatti, è possibile adottare i cani poliziotto in pensione del servizio antidroga del Corpo di Polizia Penitenziaria – Distaccamento Cinofili di Benevento.

Come adottare un cane poliziotto in pensione

Non tutti però possono adottare uno di questi simpatici cagnoloni. Ma solo chi dimostrerà di meritarselo e di avere senso di responsabilità. Ci sarà, quindi, una prima una valutazione e poi, se si passerà il test, potrà finalmente avvenire la cessione gratuita. Ma come si possono adottare i vecchi cani poliziotto andati in pensione e, quindi, ormai fuori servizio? Qual è la procedura?

La procedura di adozione dei cani poliziotto: email e numero di telefono

Chiunque fosse interessato alla loro adozione deve far pervenire richiesta all'indirizzo di posta elettronica cinofili.cc.Benevento@giustizia.it. Seguirà, quindi, una valutazione di idoneità degli adottanti da parte del personale cinofilo della Polizia Penitenziaria. Successivamente, si potrà passare alla cessione gratuita. Per tutte le eventuali richieste di informazioni è possibile chiamare il numero di telefono 082.453451 (ispettore Antonio Pace).