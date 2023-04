Addobbi per lo scudetto del Napoli in città, tifoso di un’altra squadra chiama i vigili e li fa rimuovere È accaduto a Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, dove il Napoli Club locale aveva sistemato decorazioni per il terzo scudetto del Napoli. Oltre alla rimozione degli addobbi, è arrivata anche una multa salata.

A cura di Valerio Papadia

Ogni quartiere di Napoli, ormai da oltre un mese, è in festa per l'imminente vittoria del terzo scudetto: festoni, striscioni, bandiere, addobbi di ogni sorta pullulano in città. Ma anche in provincia e addirittura in altre città della regione la festa per lo scudetto è già pronta, anche se non tutti sono pronti a celebrare le gesta del Napoli. Accade infatti che a Santa Maria Capua Vetere, nella provincia di Caserta, il Club Napoli SMCV Azzurra abbia addobbato corso Garibaldi e corso De Carolis, nel centro della città, con striscioni bianchi e azzurri. Qualcuno, un tifoso di un'altra squadra, non l'ha presa bene e ha richiesto l'intervento della Polizia Municipale.

Multa di 430 euro per il Club Napoli Santa Maria Capua Vetere

Gli agenti della Municipale sono arrivati sul posto e hanno intimato al presidente del Club Napoli SMCV Azzurra di rimuovere tutti gli addobbi posizionati sui due corsi principali della città del Casertano, cosa che è puntualmente avvenuta. Il Club, inoltre, ha ricevuto anche una multa da 430 euro.

"Dopo un colloquio informale con l’amministrazione comunale abbiamo allestito in maniera bonaria nastri e bandiere per i festeggiamenti. Da quanto abbiamo poi appreso i pali della luce sono di proprietà dell’Enel ed avremmo avuto bisogno di autorizzazioni. Siamo stati sanzionati ed abbiamo già provveduto a rimuovere tutto. Nelle prossime ore riavvieremo l’iter per una festa che dovrà avere tutti i crismi di legalità e sicurezza. A Santa Maria Capua Vetere sarà una festa per le famiglie ed i bambini" ha fatto sapere Rosario Avella, presidente del Club Napoli SMCV Azzurra.