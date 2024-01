Addio ai pre-fabbricati del “Bronx”, gli abitanti occupano il Comune. Abbattuti anche i murales di Jorit Una 20ina di persone, tra le quali anche occupanti abusivi dei pre-fabbricati di Taverna del Ferro che devono essere abbattuti, ha occupato degli uffici del Comune in via Verdi. Incontro col vice-sindaco Lieto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Taverna del Ferro, il rione dell'area orientale di Napoli conosciuto anche come il "Bronx", sta per cambiare volto. I pre-fabbricati degli anni '80 saranno abbattuti. Il cantiere partirà tra meno di un mese: la tappa è fissata al 2 febbraio 2024. Al loro posto nascerà un quartiere residenziale nuovo di zecca, grazie ai fondi del PUI-PNRR. Ma non mancano le proteste. Tra gli abitanti delle palazzine, infatti, ci sono anche degli occupanti abusivi. Famiglie che in questi anni hanno preso possesso degli alloggi comunali, per i quali, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, pagano anche l'indennità di occupazione. Adesso, con la costruzione dei nuovi alloggi, che dovranno essere assegnati dal Comune agli inquilini regolari e a chi è in graduatoria per l'alloggio popolare, gli abusivi potrebbero restare senza la casa. Questa mattina una 20ina di persone, tra le quali anche occupanti senza titolo, ha occupato degli uffici al terzo piano del consiglio comunale di Napoli, in via Verdi 35.

Occupato il consiglio comunale di Napoli

I manifestanti hanno parlato per una 20ina di minuti con la presidente del consiglio comunale Enza Amato. Successivamente, una delegazione è stata ricevuta a Palazzo San Giacomo dal vice-sindaco e assessore all'Urbanistica Laura Lieto. Sono circa 360 attualmente le famiglie che vivono nei palazzi di Taverna del Ferro. La maggior parte ha un contratto regolare di affitto, ma, a quanto apprende Fanpage.it da fonti della Napoli Servizi, ci sono anche occupanti abusivi che non sono riusciti a regolarizzare la posizione e pagano una indennità di occupazione sine titulo. Questi ultimi, in quanto abusivi, non hanno quindi la residenza.

Questa mattina i manifestanti hanno occupato alcuni uffici al terzo piano del consiglio comunale. Si tratta di una stanza vuota di un consigliere, che era stata lasciata aperta. I manifestanti hanno chiesto che per tutti gli abitanti di Taverna del Ferro sia garantito il diritto alla casa. I residenti chiedono una soluzione che possa salvare i murales di Jorit, diventati una meta di attrazione per i turisti.