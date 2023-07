Addio a Nicola Vetrano, morto l’esponente di Sinistra e M5S: lutto nel mondo politico a Napoli Era stato tra i fondatori di Rifondazione Comunista. Scomparso per un malore a 58 anni. Dolore nel mondo politico a Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto a Napoli per la morte di Nicola Vetrano, avvocato cassazionista e per lunghi anni esponente della Sinistra cittadina – era stato fondatore del Partito della Rifondazione Comunista – e poi del M5S. Vetrano è scomparso oggi prematuramente per un malore, all'età di 58 anni. Militante generoso e impegnato civicamente, si era sempre battuto per la difesa dei diritti dei più deboli. Tantissimi i ricordi e i messaggi di condoglianze che stanno arrivando in queste ore da chi l'ha conosciuto.

Sandro Fucito, presidente della VI Municipalità di Barra, San Giovanni e Ponticelli, scrive:

“Mi raggiunge una notizia drammatica. Pubblico adesso anche perché le tante persone che gli vogliono bene sicuramente non lo sanno ed occorre stare vicino alla sorella. È improvvisamente scomparso il compagno Nicola Vetrano a seguito di un malore. Una vita dedicata alla politica , fondatore del Prc. Ti abbiamo voluto bene tra battaglie appassionate, litigi, riappacificazioni e progetti comuni. Ci siamo visti venerdì per il popolo sharawi, ci saremmo rivisti domani. Riposa in pace Nicola!”.

Mentre Nicola Nardella, presidente dell'VIII Municipalità Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia: